Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди нанасянето на военен удар срещу съоръжение във Венецуела, за което се твърди, че е използвано за наркотрафик.

„Имаше голяма експлозия в района на дока, където товарят лодките с наркотици“, заяви Тръмп преди среща с израелския премиер във Флорида.

На въпрос дали ЦРУ е извършило атаката, Тръмп отговори: „Не искам да казвам кой е бил“.

Какво знаем за първия задържан от САЩ петролен танкер край бреговете на Венецуела

ЦРУ, Белият дом и Пентагонът не са дали публични разяснения по тези коментари по искане на Ройтерс. Венецуелското правителство също не е коментирало случая.

Американските военни атакуваха няколко лодки в Карибите през последните месеци, за които се твърди, че превозват наркотици, като същевременно разположиха военни, бойни кораби и авиация в региона.

Докато американската администрация оправдава тези действия като част от борбата срещу наркокартелите, венецуелският президент Николас Мадуро определя случващото се като опит за налагане на промяна на режима в страната.

През октомври Тръмп публично потвърди, че е дал разрешение за тайни операции на ЦРУ във Венецуела. През последните седмици американските сили поеха контрола и над няколко танкера, превозващи венецуелски петрол.

Редактор: Цветина Петкова