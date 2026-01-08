Националното тол управление предупреждава за интернет платформи, които предлагат по-скъпи винетки и с допълнителни такси.

Директорът на управлението Олег Асенов заяви в ефира на "Здравей, България", че продажбата на по-скъпите винетки е абсолютно незаконна. „Няма нито един канал, който да е свързан с Националното тол управление и да е юридически регистриран на територията на България, който да продава винетките и с 1 стотинка повече от зададената стойност”, категоричен е експертът. И добави, че фирмите, които търгуват с по-скъпите винетки, са регистрирани извън нашата страна.

„Отивате в този сайт, регистрирате заявка за винетка, тази заявка отива при хора, които работят от вкъщи. Те разполагат с няколко кредитни карти, с които купуват винетката от официален канал в България на реалната ѝ цена и я препродават през сайта. В общите условия на въпросните страници изрично е написано, че потребителят купува винетката за 49–60 евро, но заплаща и допълнителна такса „Приятно пътуване“ от 20 евро или пък такса „Планиране на пътуването”, обясни Асенов.

Колко ще ни струват винетките в евро

От Тол управлението търсят начин да се справят с проблема, тъй като платформите са регистрирани в зони, в които нашето законодателство нямат пряко прилагане. „Проведени са повече от 10 срещи на различни нива. Поне за ЕС ще се хармонизира законодателството. Подкрепени сме от Унгария и Полша, които също срадат от подобни злоупотреби", каза Олег Асенов.

Сигнали до компетентните органи са били подадени още през март.

От институцията съветват винетките да се купуват само от bgtoll.bg, мобилното приложение или официалната партньорска мрежа.

Редактор: Ина Григорова