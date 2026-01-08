Строителен изкоп на нова сграда в Равда предизвика пропадане на подпорни стени и доведе до сериозни щети в съседни имоти. За случая сигнализираха на NOVA от гражданско сдружение, след като собственици на апартаменти останаха без електричество, канализация и достъп до домовете си.

Инцидентът е станал на 26 декември, в дните между Коледа и Нова година, а последствия продължава да има и към днешна дата.

По информация на жителите, подпорните стени на изкопа са поддали, като са повлекли със себе си канализационни тръби, електрически кабели и други подземни комуникации.

По данни на екипа дори преди включването на живо са се чули странни звуци от оградата, което поражда опасения, че свличането може да продължава, въпреки предприетите укрепителни дейности.

Жителите на съседните сгради твърдят, че са предупреждавали строителната фирма още в началото на изкопните дейности.

Калчо Калчев, който е един от потърпевшите, разказва, че проблемите са започнали преди около месец, когато са били изкопани основи на дълбочина около четири метра.

„Помолихме ги да внимават, защото има риск от свлачище – както за нашия имот, така и за съседните. Те обаче продължиха да копаят, без да вземат мерки. Нашата собственост е долу – оградата, която пострада“, казва Калчев.

По думите на живеещите в района, няколко съседни кооперации са останали без електричество и вода в продължение на дни. Една от жителките разказва, че още в началото на декември се е отворила голяма дупка в близост до имота им.

„Помолихме ги да не копаят до нашата ограда, защото ще последват неприятности. Те не спряха. Подадохме жалби до общината, прокуратурата, обадихме се и в полицията. Само полицията реагира“, казва тя.

По нейните думи хора от съседна кооперация са били принудени да напуснат домовете си, след като са останали без ток и вода, и временно са били евакуирани.

В първите работни дни след Нова година на място са пристигнали представители на всички отговорни институции, които са извършили проверки и са издали предписания за незабавно отстраняване на нередностите.

Собствениците обаче настояват, че въпреки тези действия опасността не е напълно овладяна.

Техническият ръководител на обекта инженер Ивайло Клинчев заяви, че строителството се извършва по проект и с предвидени укрепителни мерки.

„Укрепването беше направено съгласно проект. По време на изкопните дейности всичко протичаше нормално. Проблемът възникна заради стари водопроводи и отходни води от съседен парцел, които компрометираха укрепването“, обясни той.

По думите му на 26 декември се е получил ефект „домино“, при който срив от едната страна е повлякъл и останалите конструкции. Инвеститорът увери, че са извършени геоложки проучвания, които показват стабилни почви, и че пропаданията не са в зоните на самата сграда.

Според строителната фирма строежът не е спрян, но в момента търпи допълнителни укрепителни дейности. Планът включва: поетапно укрепване на изкопа, възстановяване на канализацията и електроснабдяването и последващо възстановяване на огради и зелени площи.

Жителите са категорични, че ще търсят финансово обезщетение за нанесените щети, прекъснатите комуникации и принудителното напускане на домовете им.