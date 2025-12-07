Проходът Троян-Кърнаре беше напълно затворен за движение и в двете посоки, след като масивно свлачище срути огромна скална и земна маса върху пътното платно. Инцидентът се е случил в района на село Кърнаре на второкласния път II-35 Троян – Кърнаре, при 117-ти км.

Няма пострадали и блокирани автомобили, но достъпът беше изцяло ограничен, съобщиха от полицията и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Инцидентът стана късно в събота, като скалите са се откъртили и изсипали на километри от село Кърнаре. На място е изпратена техника, която работи по разчистването още от рано тази сутрин. От АПИ уточняват, че процесът върви изключително бавно заради обема на скалната маса и затруднената достъпност на терена. Извозването на разрушената маса се извършва на разстояние около 7 км – до площадка край Кърнаре.

Първоначално от АПИ съобщиха, че пътят ще остане затворен поне до понеделник, но в неделя следобед движението беше възстановено.

На място имаше екипи на полицията, които пренасочваха движението и следят за безопасността в района.

От АПИ съобщиха, че 5 машини разчистват свлечената скална маса. На място бяха и служители на Областно пътно управление-Пловдив, които подпомагаха разчистването на пътното платно в участъка и за по-бързото възстановяване на движението през Троянския проход.

Снимка: АПИ

Причина за свлечената земна маса на пътното платно са обилните валежи от последното денонощие.