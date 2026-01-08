Столичната организация на БСП проведе заседание, на което е приета декларация с 4 точки, научи NOVA.

Социалистите искат провеждане на конгрес, след който БСП да покаже нов облик. Сред задачите е левицата да консолидира своя актив, както и да представи различна и смела мечта за бъдещето на България. За да се случи това, смятат от Градската организация, е нужно на конгреса да бъдат поставени няколко задачи.

Атанас Зафиров: Оставка сега би била предателство към партията и свършеното през последната година

На първо място БСП - ОЛ трябва да направи анализ на участието на партията в 51-то Народното събрание както и в управлението. На второ място поставят приемането на предизборна платформа и насоки пред партията. Сред точките в декларацията стои и избор на председател на НС на БСП. На събранието тази вечер не е имало изрично искане за оставката на Атанас Зафиров като председател на партията.