-
АП: Бенямин Нетаняху заяви, че Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир
-
Доц. Искрен Иванов: Единственото, което би могло да победи или разруши Америка, това е самата тя
-
Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп след операцията във Венецуела
-
Нидал Алгафари: Логично е да се стигне до трети мандат за експертен кабинет
-
Милен Любенов: Очаквам по-висока избирателна активност, но тя ще зависи от кампанията
-
Анализатори: Политическата система е изправена пред нужда от промяна
Сред основните цели на левицата е да представи смела и различна мечта за бъдещето на България
Столичната организация на БСП проведе заседание, на което е приета декларация с 4 точки, научи NOVA.
Социалистите искат провеждане на конгрес, след който БСП да покаже нов облик. Сред задачите е левицата да консолидира своя актив, както и да представи различна и смела мечта за бъдещето на България. За да се случи това, смятат от Градската организация, е нужно на конгреса да бъдат поставени няколко задачи.
Атанас Зафиров: Оставка сега би била предателство към партията и свършеното през последната година
На първо място БСП - ОЛ трябва да направи анализ на участието на партията в 51-то Народното събрание както и в управлението. На второ място поставят приемането на предизборна платформа и насоки пред партията. Сред точките в декларацията стои и избор на председател на НС на БСП. На събранието тази вечер не е имало изрично искане за оставката на Атанас Зафиров като председател на партията.
Последвайте ни