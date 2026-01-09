Първо за годината заседание на кабинета в оставка. Министрите се заемат с така наречения Сребърен фонд и неговата дългосрочна инвестиционна политика.

Планирано е също приемането на Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата от фонда.

Министрите в оставка ще обсъдят и проектопостановление за промяна на таксите по Закона за държавната собственост, както и създаването на нова болница у нас.

Заседание на МС: Какво ще обсъдят министрите

Редактор: Ралица Атанасова