Снимка: iStock
-
БСП планира цялостна промяна в облика си
-
АП: Бенямин Нетаняху заяви, че Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир
-
Доц. Искрен Иванов: Единственото, което би могло да победи или разруши Америка, това е самата тя
-
Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп след операцията във Венецуела
-
Нидал Алгафари: Логично е да се стигне до трети мандат за експертен кабинет
-
Милен Любенов: Очаквам по-висока избирателна активност, но тя ще зависи от кампанията
Министрите ще обсъдят проекторешение за изпълнение на инвестиционен проект "Развоен космически център" и други теми
Първо за годината заседание на кабинета в оставка. Министрите се заемат с така наречения Сребърен фонд и неговата дългосрочна инвестиционна политика.
Планирано е също приемането на Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата от фонда.
Министрите в оставка ще обсъдят и проектопостановление за промяна на таксите по Закона за държавната собственост, както и създаването на нова болница у нас.
Заседание на МС: Какво ще обсъдят министритеРедактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни