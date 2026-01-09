На 73-годишна възраст почина една от най-великите баскетболистки за всички времена - Уляна Семьонова, съобщиха от латвийската федерация.

Семьонова е двукратна олимпийска (1976,1980), трикратна световна (1971, 1975 и 1983) и 10-кратна европейска шампионка със състава на СССР.

На клубно ниво Семьонова е играла за латвийския "ТТТ Рига", испанския "Хетафе" и френския "Валансиен". С отбора от Рига е 11-кратна европейска шампионка, печели веднъж Купата „Лиляна Ронкети“ и цели 15 пъти титлата на СССР. В периода 1970 - 1985 г. тя е избирана 12 пъти за спортист номер 1 на страната си.

С ръст от 210 см Семьонова е вписана в Книгата на Гинес като най-високата професионална баскетболистка в историята. Член е на Залата на славата на Международната федерация по баскетбол.

Последните години са доста тежки за легендата в здравословен план. През 2017 г. тя претърпя операция заради сърдечен проблем. Само пет години по-късно се наложи и ампутация на единия ѝ крак заради тежко счупване. |

