Данни, тенденции и макрофактори, които ще определят успеха на онлайн търговците през 2026 г.

2025 беше година, в която тенденцията на електронната търговия в България не просто растеше, тя узрявашe за всичко, което предстои още в първите месеци на 2026г. Потребителите станаха по-взискателни, конкуренцията - по-интензивна, а технологиите - още по-дълбоко вплетени в начина, по който вземаме решения за покупка.

Според наблюденията на екипа на FAVI.bg именно тези промени през 2025 г. дават ясна посока за това какво ще бъде от значение за онлайн търговците и през предстоящата година.

И най-значимият контекст за местния пазар?

Въвеждането на еврото от 1 януари: какво означава за онлайн търговците?

Но за това след малко - първо нека видим какво научи секторът през изминалата година.

2025 показа нещо много ясно:

Българите все повече търсят баланс между качество, доверие и цена.

Според наблюденията на FAVI:

потребителите сравняват повече,

обръщат внимание на детайли - от снимките до описанието,

очакват прозрачност и коректност,

правят по-информирани избори, базирани на реални отзиви.

Категориите, които доминираха през 2025 г., бяха мебели, домашен текстил, осветление и сезонни продукти, като интересът към устойчиви материали продължи да расте.

За търговците това означава едно: доброто представяне на продуктите вече е толкова важно, колкото и самият продукт.

Мобилните устройства окончателно спечелиха битката за вниманието

Над 80% от посещенията във FAVI.bg през годината идват именно от мобилни устройства, което ясно показва, че това вече не е просто тенденция, а новата норма.

Онлайн магазините, които през 2025 г. обърнаха внимание на по-бързото зареждане, удобното мобилно потребителско изживяване и качественото визуално представяне на продуктите, отчетоха значително по-висока ангажираност и по-добри резултати по отношение на конверсиите.

Едно е сигурно - през 2026 г. mobile-first мисленето не е препоръка, а стандарт за конкурентоспособно онлайн присъствие.

Данните - най-силният инструмент в ръцете на търговците

През 2025 г. се видя колко важно е търговците да работят с данни - реални, точни, актуални. Възможността да се наблюдават търсенията, движението в категориите, поведението на потребителите и ефективността на кампаниите позволява по-умно планиране и по-успешно реализиране.

От FAVI споделят, че магазините, които редовно анализират представянето си в платформата и оптимизират заглавията, изображенията, наличностите, категориите и цените на продуктите си, постигат отчетливо по-добри резултати.

Трябва да знаем, че 2026 ще бъде година на „умното и разумното представяне“ - правилните детайли в правилния момент.

Въвеждането на еврото от 1 януари: какво означава за онлайн търговците?

Смяната на валутата ще бъде един от най-важните макрофактори за e-commerce през 2026 г. И макар потребителите бързо да свикват с новия начин на ценообразуване, за онлайн търговците има няколко ключови аспекта:

Цените стават по-прозрачни

Сравненията между магазини - локални и чуждестранни, ще станат още по-лесни. Това повишава конкуренцията, но също така: награждава търговците, които вече работят коректно и последователно.

Погледът на бизнеса към предстоящата промяна е по-скоро прагматичен, отколкото емоционален.

„Превалутирането към еврото ще улесни значително финансовите процеси и прогнозиране и ще доведе до оперативни ползи. Очакваме по-малко административна тежест и по-ясни разходи, което ще ни позволи да се концентрираме върху развитието на асортимента,“ коментират Богдан и Диана Цветкови, управители на Мебели Богдан.

В същото време някои търговци очакват период на по-голяма предпазливост от страна на потребителите.

„Винаги когато става дума за монетарни промени, клиентите реагират консервативно. Вероятно в първите месеци ще има въздържане от покупки на стоки от втора необходимост,“ споделя Радослав Душков, оперативен директор на Enikom и KARE.

По-лесно навлизане на международни играчи

Това означава по-голяма конкуренция, но и реална възможност българските онлайн магазини да се позиционират по-уверено и разпознаваемо на регионално ниво.

Преходът към еврото обаче няма да бъде еднакво лесен за всички.

„Промяната създава административни и оперативни предизвикателства - от адаптация на ERP системи до доработки на онлайн платформите. Големите компании ще се справят по-лесно, докато за по-малките това може да бъде сериозна тежест,“ отбелязва Радослав Душков.

Гъвкаво ценообразуване

Преминаването към евро ще изисква внимателно управление на маржовете. От FAVI съветват търговците да подготвят своите XML фийдове и системи за правилно показване на двойни цени или коректното превалутиране, за да избегнат объркване сред клиентите.

Очакванията за потребителското поведение също са по-скоро умерени.

„Не виждам причини еврото да доведе до дългосрочен ръст в потреблението. Напротив - по-високите лихви и централизираната парична политика вероятно ще окажат натиск върху разходите,“ коментира Радослав Душков.

Други търговци обаче гледат на промяната като на преходен период. „Първоначалната предпазливост ще бъде временна. След адаптация очакваме ръст в онлайн пазаруването, стимулиран от по-лесното сравнение на цени и трансграничните покупки,“ споделя Мария Колчева, управител на Мебели Камко.

Какво предстои през 2026 г. според FAVI?

„2026 ще бъде година на детайла - магазините, които обръщат внимание на преживяването, съдържанието и коректността, ще бъдат тези, които печелят.“ коментират от екипа на FAVI.

За част от бизнеса еврото е и възможност за по-добра организация и растеж.

„Една обща валута ще ни позволи по-прецизно планиране, по-бърза комуникация с европейски партньори и по-добра организация на доставките,“ коментира Моника Джамбазка, управител на Homesector.

Подобна позиция споделят и от КРЕЗ Груп. „За нас еврото не е просто смяна на валутата, а инструмент за по-ефективни процеси, по-точно планиране и ускорено развитие. Подготвени сме за промяната и я възприемаме като логична стъпка напред,“ казва Даяна Кацарска, специалист Маркетинг и реклама.

От своя страна FAVI работи активно с партньорските магазини по подготовката за прехода- от актуализиране на продуктовите фийдове и цените, до ясна комуникация и съобразяване с регулаторните изисквания.

Платформата вече има опит с подобен процес от други пазари, включително успешния преход към еврото в Хърватия през 2023 г., което дава допълнителна увереност, че българските партньори ще преминат през промяната плавно и без сътресения.

Три направления ще бъдат определящи:

Устойчивост в продуктите и представянето

Нараства интересът към естествени материали и екологични решения.

Интелигентно съдържание и по-добри продуктови страници

Изображенията, описанията и атрибутите ще бъдат ключови за видимостта.

Доверие и реални отзиви

Потребителите ще изискват още по-голяма прозрачност и автентичност.

Електронната търговия в България влиза в нов етап - по-динамичен, по-конкурентен, но и с по-големи възможности.

FAVI.bg ще продължи да бъде партньор на онлайн магазините в тази трансформация - с данни, експертиза и решения, които улесняват и насърчават растежа.

Редактор: Ина Григорова