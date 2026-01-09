Не спират сигналите към омбудсмана заради проблеми при превалутирането на левове в евро в търговските банки. Най-често срещаните ситуации са свързани с начисляване на такси за това, че служителите в даден банков клон броят монетите, които гражданите искат да обменят. Подобно изискване не фигурира в Закона за приемане на еврото.

„Няма такса във връзка с обмяната на левовете в евро, но изведнъж се оказа, че има такса за това да се броят монети. Имаме жалба, в която гражданин се жали срещу определена банка, в която е отишъл с монети, които сам е сортирал, подредил и изчислил. Но тъй като служителите е трябвало да ги изброят отново на ръка, са му поискали 6 лева“, обясни омбудсманът Велислава Делчева.

► Проблемите в банките

По закон търговските банки трябва да обменят лев в евро по фиксирания курс, без да налагат такси. Оказва се обаче, че на места се плаща за услуги, за които гражданите не подозират.

Проверките на КЗП и НАП за необоснован скок на цените продължават

Допълнителни жалби са постъпили и за изискване на декларации за произход на средствата дори при малки суми от около стотина лева. По закон такава декларация се попълва при сума над 10 000 лв. Граждани се оплакват и от попълване на формуляри, ако не са клиенти на банката, в която обменят пари, както и за недостатъчна наличност на евро в клоновете.

► Проверки по паркингите

В същото време данъчните и КЗП продължават с проверките по търговските обекти, като на ден се правят средно по 400 инспекции. Днес на фокус са паркингите в страната.

„Проверката се състои в това, че се снемат цените и се изисква в петдневен срок да бъдат предоставени документи какви са били те преди 1 януари. Ако има повишение, в същия срок трябва да се предостави обяснение“, поясни Анна Митова.

От КЗП съобщиха, че вече са проверени над 80 паркинга на територията на страната. „В над 15 от тях сме установили до 50 процента повишение на цените“, съобщи Цветислава Лакова.