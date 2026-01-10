Някои български традиции не просто се предават - те се пазят. От ръка на ръка, от поколение на поколение. Скоро тези занаяти ще получат и по-голяма защита в Европа. Нови правила ще бранят автентичните изделия от имитациите и ще помагат на майсторите да съхранят труда си. Какво означава това за хората, които всеки ден тъкат, ваят и създават?

Чипровският килим е майсторство, вплетено на ръка, нишки, които носят красотата и силата на българската земя. В тях живеят ръцете на жените и времето, което не успява нито да ги износи, нито да ги забрави.

Вергиния е на 89 години и цял живот е килимарка. Вярва, че всяка защита на истинския чипровски килим е от огромно значение. „Важно е, за да се запази традицията”, казва Вергиния Минчева.

Днес чипровският килим, заедно с други български традиционни изделия, е на прага на специална европейска защита, а това е шанс да бъде разпознат, пазен и съхранен.

„Когато се защити марката килим, това би помогнало много и за туризма. Има хора, които следят такива защитени неща по света и си има такъв туризъм”, казва Йоана Чушкарева.

Квадратен метър ръчно изработен чипровски килим струва между 650 и 750 евро и има ясни отличителни белези.



„Чипровският килим е с две лица, не е дебел повече от 5 мм, което гарантира, че е тъкан с вълна за килим, за да бъде фин. Всичко, което е по-дебело от 5-6 мм е някакво подобие на чипровски килим”, обяснява Йоана Чушкарева.



Килимарките в Чипровци разказват, че не липсват имитации - машинно произведени килими с популярните фигури. „Много хора не познават самия продукт. Защитата би била, когато не може да се прави точно такъв килим или не може никой, който прави подобие, да напише чипровски килим”, казва Йоана Чушкарева.

В защита на килима се включва и община Чипровци, с надежда за по-улеснен режим на регистрация. „Това е добра идея на Патентното ведомство - да могат да се защитят традиционните наши производства, а дори и занаяти. Виждаме, че китайската инвазия е вече в целия свят и може да се появи и някой чипровски килим, произведен в Китай”, коментира Пламен Петков, кмет на Чипровци.



Интерес към новата защита вече има, разказват от Патентното ведомство. „Когато става въпрос за занаяти и промишлени продукти, те също имат своите традиции и по този начин ще бъдат признати не само в Европа, но и отвъд нейните граници”, обясни Мария Петкова, експерт в Патентното ведомство.

А за Вергиния, която цял живот е живяла сред нишките, отговорът е прост и категоричен. „По- добро няма, понеже са и здрави, и с две лица и са трайни”, казва Вергиния.