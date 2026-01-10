С преминаването на средиземноморски циклон в следващите няколко дни времето ще носи всички белези на снежната и студена зима. При граничните приземни температури около нулата в началото на процесите ще има висок риск от поледици.

В събота сутринта ще има локални затихващи валежи от дъжд и сняг в Западна и Централна България. По-динамична обстановка ще се оформи около и след обяд. След временно спиране ще завали отново първо в западните, а в хода на деня и в централните, и в източните райони на страната.



В Северна и Западна България валежите ще са от дъжд, преминаващ в сняг, временно интензивни, с натрупване на нова снежна покривка. В Централна Южна и Югоизточна България, както и край морето ще вали дъжд. В отделни точки ще паднат значителни количества, тук-там ще има условия за гръмотевични процеси със суграшица.

Синоптикът Петър Янков обясни в "Събуди се", че най-много валежи от полунощ до 8 часа в събота сутрин има в района на Перник и София. "В момента те са до 14–15 литра на квадратен метър. По-малки количества се отчитат в северните и южните райони – около 2–3 литра на квадратен метър, но и там валежите ще продължат и ще се усилват", заяви той.

По-значителни количества валежи - до 30–40 литра на квадратен метър, се очакват в западните и югозападните части на страната. Също така и в северните райони, но като цяло най-много валежи ще има в западната половина на България.

"Валежите в момента са предимно от дъжд, а в по-високите места преминават в дъжд и сняг. Следобед, с понижението на температурите, снеговалежи ще има в цялата страна. По-интензивни ще бъдат в северните и западните части на България", посочи Янков.

В неделя снеговалежите постепенно ще се ограничат в централните и в източните райони с тенденция до ранните часове на понеделник да спрат. С преминаването на студен фронт ще духат студени ветрове от запад-северозапад с условия за навявания в Северна България и по старопланинските проходи.

Към понеделник сутринта снежната покривка ще е най-значителна (до 20-30 см) в отделни точки на Западна и Северна България. В планинския пояс на Западна България новият сняг би трябвало да достигне към 40-50 см.





Дневните температури в събота все още ще са относително високи в някои райони - от 1-2 градуса в Западна България до 12-13 в Източна България. С нахлуването на студен въздух, в неделя ще е по-студено - в цялата страна се очаква термометрите в топлите часове да са около и под нулата.



Особено студено ще е в началото на предстоящата седмица. В понеделник и във вторник призори, с разкъсването на облаците температурата в отделни точки на Западна и Централна България ще падне до минус 10 - минус 15 градуса.