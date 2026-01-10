Националната агенция за приходите направи проверка в заведение на летище „Васил Левски” по сигнал за завишена цена на кафето. Дни преди нова година продуктът се продавал за 5,50 лева, а от 1 януари за 6 лева и 10 стотинки.

От началото на годината данъчните са връчили 11 наказателни постановления на некоректни търговци за близо 60 000 лева. От октомври досега наложените санкции са в размер на близо 100 000 евро. Засега няма информация колко от глобените търговци са обжалвали.

НАП и КЗП влязоха на проверки за необоснован скок на цените и в зимните курорти

„Това, което сега следва да направим, е да изискаме документи от съответния търговски обект за цените преди 01.01 и съответно да установим дали цената наистина е завишена. В 5-дневен срок заведението трябва да предостави информация на НАП, ако има завишение на цените и на какво се дължи това, а ние да установим дали то е икономически обосновано”, поясни говорителят на НАП Анна Митова.

Редактор: Дарина Методиева