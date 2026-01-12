Все повече райони в България се обезлюдяват. Липсват лекари, аптеки, обществен транспорт, а на места дори и магазини. Сред малкото останали жители са възрастни хора, които често живеят сами, без близки и без достъп до основни услуги. Именно към тях е насочен „Проект Северозапад”. Повече за него разказа отличената с приза „Постоянство и храброст” на Българския хелзинкски комитет Яна Рупева в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

„Те нямат нужда да бъдат взети някъде. Обичат мястото, в което са живели цял живот – къщите си, селата си. Работим с тези хора от години и това са горди, интересни личности с много различни истории”, сподели Рупева.

По думите ѝ загубата на автономност в ежедневието не означава, че тези хора са лишени от достойнство или житейски опит. „Сред тях има бивши учители, журналисти, певci, хора, които са отгледали деца и семейства. Причината да живеят сами не е, че никой не ги обича. Децата им просто са се преместили в големите градове или в чужбина в търсене на по-добър живот”, обясни тя.

„Проект Северозапад” работи в села, където подобни социални услуги не се предоставят от общините. „Ние осигуряваме помощ в дома, патронажна кухня, понякога и транспорт до общинския център. Така е устроена медицинската грижа в България. Тя е концентрирана там”, каза Рупева.

Според neq надежда все пак има. „Има млади хора, които се завръщат. Работят в по-големите градове в региона, но избират да живеят в селата”, допълни тя.

