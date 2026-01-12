-
Доц. Светла Бонева: Войните за ресурси са и битка за политическо влияние
-
Йордан Арабаджиев: Загубите за превозвачите от блокадите на гръцката граница са за милиони евро
-
Спортни новини (12.01.2026 - обедна)
-
След дни чакане на пенсии: Отвориха извънредно пощата в Стамболово
-
Доц. Ангел Кунчев: Грипът се предава по-лесно, но не протича тежко
-
Леден маратон във Врачанския Балкан
Инициативата подкрепя самотни възрастни хора в обезлюдени села без достъп до услуги
Все повече райони в България се обезлюдяват. Липсват лекари, аптеки, обществен транспорт, а на места дори и магазини. Сред малкото останали жители са възрастни хора, които често живеят сами, без близки и без достъп до основни услуги. Именно към тях е насочен „Проект Северозапад”. Повече за него разказа отличената с приза „Постоянство и храброст” на Българския хелзинкски комитет Яна Рупева в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.
„Те нямат нужда да бъдат взети някъде. Обичат мястото, в което са живели цял живот – къщите си, селата си. Работим с тези хора от години и това са горди, интересни личности с много различни истории”, сподели Рупева.
По думите ѝ загубата на автономност в ежедневието не означава, че тези хора са лишени от достойнство или житейски опит. „Сред тях има бивши учители, журналисти, певci, хора, които са отгледали деца и семейства. Причината да живеят сами не е, че никой не ги обича. Децата им просто са се преместили в големите градове или в чужбина в търсене на по-добър живот”, обясни тя.
Започнаха номинациите за "Човек на годината": Търсят се доблестни хора, отдадени на правозащитни каузи
„Проект Северозапад” работи в села, където подобни социални услуги не се предоставят от общините. „Ние осигуряваме помощ в дома, патронажна кухня, понякога и транспорт до общинския център. Така е устроена медицинската грижа в България. Тя е концентрирана там”, каза Рупева.
Според neq надежда все пак има. „Има млади хора, които се завръщат. Работят в по-големите градове в региона, но избират да живеят в селата”, допълни тя.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни