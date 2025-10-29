-
Насилието в училище: Как учениците оценяват мерките срещу агресията
-
„Факелът на познанието": Шествие в чест на будителите премина в Бургас
-
България е на 61-о място в света по върховенство на правото
-
"Пресечна точка": За издръжката за живот и за количествата храна, които изхвърляме
-
Синдикатите излизат на предупредителен протест
-
Заснеха зрелищни кадри от окото на урагана „Мелиса“ (ВИДЕО)
До 15 ноември всеки може да предложи своя кандидат за престижните награди на Българския хелзинкски комитет
"През последните години фокусът на кампанията е да достигнем до възможно най-много хора, които биха се сетили за човек, организация или инициатива, която искат да номинират", обясни в студиото на "Социална мрежа" Надежда Цекулова, директор на програма "Кампании и комуникации" в БХК. Тя подчерта, че всеки може да номинира, като единственото ключово изискване е дейността на кандидата да бъде правозащитна.
Критериите обхващат широк спектър от дейности - от защита на правата на хората, животните и опазване на околната среда, до каузи, свързани с върховенството на правото. „Без върховенство на правото няма как да говорим за защита на правата на човека“, категорична е Цекулова.
Започва 12-то издание на фестивала 180° – Лаборатория за иновативно изкуство
Тази година наградите "Човек на годината" имат и значими партньори. Кампанията се организира съвместно с Датското председателство на Европейския съюз, което е "знак за припознаване на общи европейски ценности".
Специален акцент е поставен върху младите хора и децата. С подкрепата на УНИЦЕФ е учредена специална категория за защита на правата на децата. „Стесняващото се гражданско пространство и натискът върху свободите се отразяват най-силно върху децата и младите хора. Те са хората, които имаха най-слаб глас и търпят най-силно тези вреди“, коментира Надежда Цекулова.
Според нея ефектът от наградите не се измерва само с отличията. Кампанията дава публичност на каузи, които често остават извън информационния поток, и създава общност. „Най-смислената добавена стойност е, че събираме всички номинирани на едно място по време на церемонията. Това събитие става основа на нови контакти, партньорства и възможности за взаимодействие", обясни тя.
Цекулова, която самата е била номинирана в миналото, сподели колко е ценно признанието: „Дори когато каузата не успява, номинацията ти дава знак, че извън теб има едни хора, които ти не познаваш, но те виждат смисъл в това, което правиш“. Като вдъхновяващ пример тя разказа историята на номинираната миналата година директорка на сегрегирано училище в кв. "Аспарухово", Варна, която с лични усилия се бори за своите ученици, независимо от техния произход.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни