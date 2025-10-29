"През последните години фокусът на кампанията е да достигнем до възможно най-много хора, които биха се сетили за човек, организация или инициатива, която искат да номинират", обясни в студиото на "Социална мрежа" Надежда Цекулова, директор на програма "Кампании и комуникации" в БХК. Тя подчерта, че всеки може да номинира, като единственото ключово изискване е дейността на кандидата да бъде правозащитна.

Критериите обхващат широк спектър от дейности - от защита на правата на хората, животните и опазване на околната среда, до каузи, свързани с върховенството на правото. „Без върховенство на правото няма как да говорим за защита на правата на човека“, категорична е Цекулова.

Тази година наградите "Човек на годината" имат и значими партньори. Кампанията се организира съвместно с Датското председателство на Европейския съюз, което е "знак за припознаване на общи европейски ценности".

Специален акцент е поставен върху младите хора и децата. С подкрепата на УНИЦЕФ е учредена специална категория за защита на правата на децата. „Стесняващото се гражданско пространство и натискът върху свободите се отразяват най-силно върху децата и младите хора. Те са хората, които имаха най-слаб глас и търпят най-силно тези вреди“, коментира Надежда Цекулова.

Според нея ефектът от наградите не се измерва само с отличията. Кампанията дава публичност на каузи, които често остават извън информационния поток, и създава общност. „Най-смислената добавена стойност е, че събираме всички номинирани на едно място по време на церемонията. Това събитие става основа на нови контакти, партньорства и възможности за взаимодействие", обясни тя.

Цекулова, която самата е била номинирана в миналото, сподели колко е ценно признанието: „Дори когато каузата не успява, номинацията ти дава знак, че извън теб има едни хора, които ти не познаваш, но те виждат смисъл в това, което правиш“. Като вдъхновяващ пример тя разказа историята на номинираната миналата година директорка на сегрегирано училище в кв. "Аспарухово", Варна, която с лични усилия се бори за своите ученици, независимо от техния произход.

