Минус 16,1 градуса отчетоха термометрите в Кнежа във вторник сутринта. В ледената "класация" следват Чирпан и Разград с минус 11,6 градуса. По високите върхове най-мразовито е било на Мусала - минус 23,2, както и на Ботев - минус 21 градуса.

Днес се очакват превалявания. През деня от запад бързо ще се заоблачава. Около обяд в Северозапада, а до вечерта - и в останалите райони на Северна и Източна България, ще има валежи от сняг. В Предбалкана преваляванията ще преминават в дъжд и ще се образуват поледици.

Въпреки очакваните валежи, бързо ще се затопли и максималните температури днес ще са в границите от минус 1 до около 3-4 градуса.

В планините около обяд облаците ще започнат бързо да се увеличават. Следобед на места ще превали сняг, по-интензивно - по северните склонове на Стара планина. Ще се затопли и температурата на 1500 метра ще достига около 0 градуса. Снежната покривка е между 30 и 120 сантиметра.

В сряда валежите в нашата страна ще спрат, а от запад облаците ще намаляват. Температурите ще се повишат и максималните вече навсякъде ще са положителни.

В четвъртък и петък ще има доста слънчеви часове, но в низините видимостта ще е намалена.

През почивните дни и в началото на следващата седмица ще се заоблачи. В събота в Източна България ще преваляват дъжд и сняг. В неделя, както и в понеделник, отново ще застудее и валежите навсякъде ще преминават в сняг.

Сняг, студ и нови зимни вълни: Какво време ни очаква според синоптика Симеон Матев

В предаването „Твоят ден“ синоптикът Симеон Матев очерта актуалната метеорологична обстановка в страната и направи прогноза за развитието на времето през следващите дни. Разговорът започна с равносметка за типичната януарска зима и премина през очакваните снеговалежи, температурните амплитуди и по-дългосрочните климатични тенденции.

Днешното утро започна със сериозен студ, но без екстремни стойности за сезона. В Северна България и Предбалкана температурите паднаха до минус 16–18 градуса, а в Южна България – до минус 11–12. По думите на Матев това е напълно нормално за сърцето на зимата и не бива да изненадва хората.

Още от днес страната навлиза в период на промяна на атмосферните процеси. От запад облачността се увеличава, а със затоплянето във височина започват и валежи от сняг. Най-интензивни те ще бъдат в Североизточна България и в източните дялове на Стара планина – Сливенския и Котленския балкан, където се очаква образуване на нова снежна покривка от 5 до 10 сантиметра.

Матев подчерта, че не се очаква тежка зимна обстановка със снегонавявания и откъснати населени места. Въпреки това дори сравнително малко количество сняг може да създаде проблеми, ако хората не са подготвени – особено по пътищата.

През сряда и четвъртък времето ще се смекчи, особено в Южна България, където температурите могат да достигнат 10–12 градуса. В същото време в Североизточна България ще се запази по-зимният характер на времето. Това рязко несъответствие ще продължи до края на седмицата.

От петък вятърът ще се обърне от североизток и страната отново ще попадне под влиянието на студен въздух. Очакват се нови снеговалежи в същите райони, където ще вали и сега – най-вече в Североизточна България. Снежната покривка ще се поддържа свежа, но няма да се натрупва в екстремни количества.

По отношение на възможни наводнения Матев бе категоричен – при сегашната снежна покривка топенето само по себе си не представлява сериозен риск. Проблемите обаче идват от лошата инфраструктура и неподдържаните отводнителни системи, които при по-сериозни валежи могат да доведат до локални наводнения.

Синоптикът направи и климатична равносметка. По негови думи 2025 година в глобален мащаб ще бъде сред втората или третата най-топла от началото на метеорологичните измервания. В България годината също се нарежда сред най-топлите, но не подобрява рекордите от 2024 и 2023.

Въпреки екстремните явления – суши, пожари и наводнения – 2025-та излиза с нормални валежи в обобщен план. Матев обаче предупреди, че проблемът не е в общото количество, а в неравномерното разпределение на дъждовете и снеговете – тенденция, която се засилва през последните 15–20 години.