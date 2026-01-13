Протест пред великотърновската екоинспекция срещу изграждане на фотоволтаичен парк в землището на град Сухиндол. Жители на малката великотърновска община блокираха входа на РИОСВ – Велико Търново. Там заседава комисията, която трябва да даде становище дали соларните инсталации могат да бъдат изградени.

Протестиращите са притеснени, че екоравновесието в района ще бъде застрашено, тъй като паркът трябва да се изгради на голяма площ. На запитването на NOVA към екоминистерството за позиция по казуса отговор все още няма.

АПИ глобява шест тира с извънргабаритен товар, объркали пътя и блокирали великотърновски села

"Tова са 9400 декара. Близо 10 кв. км. Това е територията на половин Велико Търново или един град като Трявна, или 1400 футболни игрища. Такова нещо няма на Балканите, няма в Източна Европа, а за България да не говорим", коментира Иван Карагьозов от инициативния комитет срещу изграждането на фотоволтаичния парк.

Редактор: Мария Барабашка