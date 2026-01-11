Колона от тежкотоварни автомобили с извънгабаритен товар се отклони от предварително зададения им маршрут - Русе - Велико Търново. Така бе блокиран временно пътят между великотърновските села Стефан Стамболово и Ресен.

Ситуацията е от ранният следобед в неделя. Наложи се намеса на "Пътна полиция", за да се регулира трафикът по трасето, което се ползва от леки автомобили, пътуващи между Велико Търново и Плевен.

Тировете изчакват на място, а от АПИ подготвят актове за сериозното нарушение, което създава трудности на фона на тежката метеорологична обстановка.