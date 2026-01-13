Музикалното училище в Стара Загора събра пари за нов инструмент, благодарение на кампания „Милион за вибрафон”. Целта ѝ беше с жълти монети да се съберат 10 хиляди лева за закупуването на новия инструмент, тъй като старият в училището е на над 50 години и е амортизиран.

Средствата са събрани само за 28 дни, а жълтите стотинки продължават да пристигат в училището и те ще бъдат насочени към други благотворителни каузи.

„Милион за вибрафон“: Училище в Стара Загора събира средства за нов инструмент

„Истината е, че след първото интервю, което имахме при вас, всъщност изведнъж тази кампания от локална се превърна в национална. Дори имахме ситуация, в която човек със собствен транспорт от София мина, събра от други негови съграждани стотинки и ни ги докара до Стара Загора, което беше невероятно. Пресметнахме, че събирайки един милион монети по една стотинка, това възлиза на 1800 килограма. Това е тежестта на един африкански слон”, сподели учителят Ангел Малешков.