Кампанията „Милион за вибрафон“ цели да събере един милион стотинки за закупуването на нов вибрафон за Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ в Стара Загора. Средствата са необходими, тъй като наличният инструмент е на повече от 40 години и вече не подлежи на ремонт.

Старият вибрафон е един от първите, закупени за кабинета по ударни инструменти, но днес е силно амортизиран и неизползваем за обучение. Части от него липсват, а ключови механизми не функционират, което прави невъзможно възпроизвеждането на характерния за инструмента звук.

Според преподавателите причината за повредите е естествената амортизация на металните елементи, които с времето са подложени на износване и атмосферни влияния. В резултат вибрафонът не вибрира и не може да изпълнява основната си функция.

Вибрафонът е мелодичен и атрактивен инструмент, широко използван в различни музикални стилове, най-вече в джаза, и е важна част от обучението по ударни инструменти. Липсата на работещ инструмент ограничава възможностите на учениците да развиват своите умения.

Новият вибрафон струва около 10 000 лева – сума, равна на един милион монети от по една стотинка. Именно затова училището стартира инициативата, като призовава хората да дарят дребните си монети, които често остават неизползвани. По този начин кампанията има за цел не само да събере необходимите средства, но и да ангажира широка общественост с кауза в подкрепа на младите таланти.

Ако бъдат събрани всички монети, дължината им, подредени една до друга, би достигнала около 16 километра. „Това е нашата кауза за децата“, казват от училището и се надяват с общи усилия учениците отново да имат възможност да свирят на истински и пълноценен инструмент.

