Снимка: илюстративна, БТА
-
Първо пленарно заседание на депутатите след ваканцията
-
Президентът връчва втория мандат на ПП-ДБ
-
Ще променят ли депутатите Изборния кодекс
-
Лидия Шулева: Няма как да има кабинет в рамките на този парламент
-
Калоян Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго заради датата на предсрочните избори
-
Борисов: Терзиев трябва да остане, за да се види как управлява ПП–ДБ
Демонстрациите са насрочени за 18:00 ч.
От "Продължаваме промяната - Демократична България" организират протест днес. От формацията настояват за предстоящите парламентарни избори да се въведе 100% машинно гласуване.
Ще променят ли депутатите Изборния кодекс
Демонстрацията е насрочена за 18:00 часа на столичния пл. "Независимост".
„Възраждане“ също организира протест. Той е срещу предложението за прекрояване на изборните правила на управляващите. Лидерът на партията Костадин Костадинов призова във Facebook симпатизантите си да излязат на протест пред парламента в 18 часа.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни