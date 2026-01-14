Връщането на втория проучвателен мандат неизпълнен от страна на ПП-ДБ и очертаващата се перспектива за нови предсрочни избори поставиха на преден план темата за промени в изборното законодателство. В ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS социологът Елена Дариева от „Насока” и политологът проф. Милена Стефанова анализираха политическата ситуация и рисковете пред честността на вота.

Проф. Стефанова отбеляза като изненада „появата на Надежда Йорданова като формално изпълняваща функцията” при връщането на мандата. Според нея процедурата е протекла проформа. „Не се прави по начина, по който тя го демонстрира”, коментира политологът.

Необходими ли са промени в Изборния кодекс и има ли време за реализирането им?

Елена Дариева изрази сериозни опасения относно намеренията за промени в Изборния кодекс в последния момент. „Винаги повтаряме, че непосредствено в навечерието на избори да се отваря изборното законодателство не е добре. Често това се прави под натиска на изкушението на управляващите да променят правилата, за да спечелят предварителен бонус, но тези тънки сметки често се оказват с бумерангов ефект”, подчерта тя.

► Как да се гарантира честността на вота?

По отношение на технологията на гласуване, проф. Стефанова беше категорична, че машините или електронните технологии не решават проблема с честността на изборите. Тя предложи друг подход: „Трябва да се търси път към професионализация на изборната администрация, намаляване на броя на секционните комисии и прехвърляне на броенето в преброителни центрове след смесване на бюлетините от няколко секции, за да се избегне контролираният вот”.

Социологът Елена Дариева допълни, че единственото ефективно „лекарство” срещу купения и контролиран вот е високата избирателна активност. Цитирайки Дюркем, тя посочи, че когато „мрежата е голяма, малките рибки изпадат през дупките”, визирайки минимизирането на тежестта на манипулирания вот при масово гласуване.

►В очакване на третия мандат и ролята на президента

Анализаторите обсъдиха и хипотезите за евентуален политически проект на президента Румен Радев. Проф. Стефанова изрази мнение, че държавният глава е „изтървал момента” за влизане на партийния терен и в момента би попаднал в конфликт на интереси, ако назначи служебен кабинет и след това излезе от президентската институция. „Тогава той става един от всички, абсолютно равен с тях, и тогава ще го смажат”, коментира тя.

► Ще има ли висока избирателна активност?

Относно евентуалната дата на изборите – 29 март, Елена Дариева предупреди за риск от ниска активност поради пролетната ваканция на учениците. „Трудово активните още отсега са планирали екскурзии и отпуски. Тогава очакванията за по-висока избирателна активност може да катастрофират. Ще има директна електорална щета именно на техния тип избиратели”, заключи тя, визирайки големите политически формации.

Технологичните промени в гласуването няма да решат проблема с недоверието, ако политиците не променят начина, по който общуват с избирателите. Около тази теза се обединиха журналистът Емилия Милчева и политическият анализатор Георги Харизанов в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Според тях споровете за начина на гласуване в момента по-скоро засилват съмненията, отколкото да дават сигурност.

Според Емилия Милчева в обществото има „тотално недоверие“ към изборния процес. Тя подчерта, че за гражданите е много по-важно кой контролира самия процес, а не просто каква техника се използва в секциите.

„Честността на вота е едно от най-важните неща, заедно със състава на служебното правителство и това кой ще бъде министър на вътрешните работи“, заяви Милчева.

Тя допълни, че при липса на доверие дори най-съвършените технологии не помагат, тъй като всеки член на комисия може да направи бюлетината невалидна, като просто я надраска с химикал.

Георги Харизанов отбеляза, че политиците допускат грешка, като поставят знак за равенство между честни избори и използването единствено на машини. Той припомни, че в Европа няма практика да се гласува само с устройства, но това не прави изборите там нечестни.

„Изцяло машинен вот в Европа няма. Това, че другите държави гласуват на хартия, не означава, че техните избори са нечестни“, посочи Харизанов.

Анализаторът разясни и темата за Венецуела, като уточни, че Николас Мадуро не е спечелил заради машините, а просто не е признал резултатите от вота, който е загубил, и е узурпирал властта.

Като решение за успокояване на напрежението Милчева предложи да се използва американският опит. Това включва извършването на произволни проверки след края на изборния ден. При тях данните от паметта на машините се сравняват с хартиените разписки в кутиите. Според журналиста това е реален начин да се докаже пред обществото дали има разминавания в отчитането на гласовете.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка