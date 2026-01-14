Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов остро разкритикува начина, по който беше внесен и разгледан законопроектът за охрана от Националната служба за охрана (НСО). В публикация във Facebook той заяви, че ИТН няма да подкрепя „недомислени и вредни закони“, независимо от политическия натиск.

Трифонов посочи, че законът е бил внесен от парламентарната група на „ДПС – Ново начало“, въпреки че по думите му реалният автор е коалицията ПП–ДБ. „Не ви ли е странно?“, коментира лидерът на ИТН и определи ситуацията като „невероятно, но факт“.

НС прие, но след прегласуване отхвърли идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

По думите му на първо четене „Има такъв народ“ е подкрепила законопроекта с цел да демонстрира политическа воля и добри намерения. Въпреки това Трифонов заяви, че при по-внимателен прочит на законопроекта се откриват множество недомислици, които го правят нелогичен и потенциално вреден. Според него именно затова в парламентарната практика са предвидени две четения на всеки закон – за да се коригират грешките между тях.

Лидерът на ИТН разкритикува ПП–ДБ за настояването законът да бъде приет веднага на второ гласуване, без реално време за обсъждане и поправки. „Между двете четения имаше около 30 секунди. Ако това беше станало, щяхме да имаме поредния глупав и недомислен закон“, написа Трифонов.

Той припомни още, че по време на управлението на т.нар. „сглобка“ ПП–ДБ са имали възможност да премахнат охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, но не са го направили.

Редактор: Дарина Методиева