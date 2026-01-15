БСП няма да поддържа предложения, които могат да се тълкуват като ограничаване на правото на глас. Това заяви в студиото на „Здравей, България“ депутатът от „БСП–Обединена левица“ и бивш председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова, коментирайки появилите се твърдения, че партията иска да въведе изискване за предварителна активна регистрация на граждани, които не са гласували на предишни избори.

„Към момента не е коректно да поддържаме такова предложение, защото при кратки срокове между приемането и прилагането му това изглежда като възпрепятстване на избирателното право“, подчерта Киселова. По думите ѝ когато изборите „чукат на вратата“, подобни идеи създават излишна суматоха и недоверие. Необходима е поне една година време до изборите, за да бъде въведена подобна идея.

Киселова обясни, че в началото на 51-вото Народно събрание всички партии, преминали 4-процентната бариера, са внесли свои предложения за промени в Изборния кодекс. „Нашият анализ сочеше, че трябва да има усилия за изчистване на избирателните списъци и за повишаване на избирателната активност“, каза тя. В този контекст се е появила и идеята за т.нар. активна гражданска регистрация, но в по-дългосрочен хоризонт и с достатъчно време за обществен дебат.

„Когато няма достатъчно време между приемането на една промяна и нейното прилагане, това изглежда като ограничение, а не като мярка за стимулиране на гласуването“, добави Киселова и уточни, че именно затова БСП ще оттегли този текст при обсъждането му в парламентарната комисия.

Бившият председател на парламента коментира и ожесточения спор около начина на гласуване. Тя припомни, че именно БСП е сред партиите, които преди години са подкрепили въвеждането на машинния вот. „Тогава преценихме, че това е начин да се подобри изборният процес“, каза Киселова.

Тя коментира, че машината може да смята, но трябва да има гаранция, че онова, което гражданите са натиснали и е излязло като разписка, ще бъде синхронизирано. „Централната избирателна комисия на повече от 10 избора не направи нито веднъж одит на 15-20 на сто от секционните комисии. По тази причина има граждани, които искат да гласуват на хартия. Моето мнение е, че каквато и промяна да се направи, около това трябва да са обединени всички парламентарни групи“, каза още тя. Доц. Киселова наблегна, че когато говорим за промени в изборното законодателство, те трябва да повишават изборната активност и доверието в изборите. „Една от причините да имаме политическа криза е недоверието в парламента“, допълни тя.

По думите ѝ обаче натрупаният опит показва, че проблеми има и при двата вида гласуване. „Доказаните манипулации са при хартиения вот, но в последните спорове, включително около изборите за кмет на голяма столична община, проблемите се появиха при машинното гласуване“, посочи тя. Според нея прибързаните промени „в 12 без една минута“ могат да доведат до още по-голям хаос. Киселова даде и личен пример от работата си в секционна комисия в чужбина през 2023 г., когато машината е разпечатала бюлетина, от която не е било възможно да се разбере вотът на избирателя. „Когато говорим за промени в изборното законодателство, те трябва да повишават доверието, а не да го подкопават“, подчерта тя.

Народният представител заяви, че независимо дали се гласува на хартия, или на машина, качеството на членовете на секционната избирателна комисия трябва да гарантира, че няма да има въздействие върху хартията, а при машините да се преброят разписките, съгласувано с резултата на машината. „Част от предложенията ни затова бяха да има сериозно обучение на членовете на секционните комисии. Друго предложение е хора, с които е имало проблеми в комисиите, повече да не могат да бъдат членове“, заключи доц. Киселова.

Според нея една от основните причини за настоящата политическа криза е именно липсата на доверие към изборния процес и към Народното събрание. „Каквато и промяна да се прави, тя трябва да бъде подкрепена от всички парламентарни групи, иначе рискуваме да задълбочим разделението“, добави депутатът.

Киселова заяви, че официалната позиция на БСП ще бъде представена в Комисията по конституционни и правни въпроси, но подчерта личното си убеждение, че страната не е готова за нови технологични експерименти в изборния процес. „Моето мнение е, че към момента не сме готови да въвеждаме сканиращи устройства“, каза тя, като уточни, че подобни решения трябва да се вземат след сериозна координация с Централната избирателна комисия. Тя обърна внимание и на факта, че на последните избори повече избиратели са предпочели хартиеното гласуване, което също трябва да бъде отчетено при бъдещи решения.

Редактор: Цветина Петкова