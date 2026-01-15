В закона "Антиспекула" няма нищо ново. Това са събрани накуп предложения още от времето на Корнелия Нинова и Мая Манолова. Това е чисто политически популизъм. Това заяви в „Денят на живо” по NOVA NEWS доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания към БАН, коментирайки приетия на първо четене закон „Антиспекула“, който беше предложен от БСП.

По думите му този закон е "анахронизъм от преди 40 години". "Има и от ДПС много начален, подобен законопроект. Но той поне предвижда да действа само до 2026 година. Не знам по-нататък докъде е стигнал. Остава да възстановят и Комитета по цените и да обявят планова икономика. Аз не съм против планирането, но не по този начин", подчерта той.

Богомил Николов за закона "Антиспекула": Не съм оптимист, че може да помогне

И изтъкна, че "ще има катастрофа, ако се приеме такъв законопроект". "Проблемът с цените не е свързан с еврото. Има действително инфлация при храните. Тя е привнесена - европейско и световно явление. Борбата с тази инфлация и с тези цени е конкуренцията. Друг път няма. Трябва работа с търговските вериги, с пазарните играчи, с производителите, защита на производството", обясни Боюклиев.

Доцентът припомни свои думи, а именно, че храната не трябва да е евтина, а да е здравословна, традиционна и българска. "Трябва да се помогне на нашите производители да имат достъп до пазара, да се помогне на социално слабите да могат да си позволят тази храна. Да няма бедни", категоричен е той.

Без конкуренция и контрол: Защо законът "Антиспекула" може да не проработи

И отново изтъкна, че "такова чудо, каквото предлага този законопроект, не е виждал в нито една страна": "Претендирам, че познавам законодателството в тази област във всички европейски страни. Не съм специалист по Северна Корея и Куба, но предполагам, че там имат подобни закони. Но там има глад. В Европа Орбан се опита да прави нещо подобно и стигна до най-голямата инфлация при храните. В Испания се опитаха - но там се работи по различен начин. Във Франция има обсерватория, която наблюдава цените на производството. Тя дава направление за активна аграрна и социална политика. Но това са други неща. Това не е този същия популизъм".

Боюклиев прогнозира, че с такъв законопроект няма да се спасят цените. "Цените ще станат достъпни, когато има активна аграрна и социална политика. Няма нито една браншова организация, която да казва, че това е пътят. Напротив – всички казват, че трябва силна аграрна и силна социална политика", подчерта той.

На първо четене: Депутатите приеха закона „Антиспекула“

Доцентът коментира и споразумението ЕС-Меркосур. "Явно това е геополитическа сделка - от една страна компенсира отношенията със САЩ, от друга - става дума за ресурси и за пазари за европейската индустрия. Пазарът е голям, с много население, но не са богати хора. Едва ли ще купуват скъпи европейски стоки, но може и да стане", посочи той.

И допълни: "Земеделците обаче са най-засегнати. Видяхме техните протести. Българският износ на храни към тази зона е около 60 милиона евро, а вносът - около 500 милиона евро. Това е нищо. Изнасяме качествени стоки - основно овче сирене и най-вече за етническите общности. Но много лъжи се изговориха - че нямало да засегне храните и че те били чисти. Това е район с огромен агроекологичен потенциал, но там има индустриално производство на месо в огромни стопанства, с американски технологии, хормонално отглеждане, особено при птицевъдството и свиневъдството".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова