Днес вятърът в цялата страна ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Жълт код е обявен за снеговалежи в три области – Силистра, Добрич и Варна.

Минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, в София – около 0 градуса. Ще преобладава облачно време и на места ще има слаби валежи от сняг. Отначало в Източна България валежите ще са от дъжд, но със застудяването ще преминат в сняг. В североизточните райони преди обяд ще има условия за поледици. От дъжд ще са валежите през по-голямата част от деня в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие, но и там вечерта ще се примесват със сняг. Почти без валежи и с повече слънчеви часове ще се задържи времето в югозападните райони. Температурите ще се понижават и към 14 ч. ще са от минус 3 – минус 2 градуса в североизточните райони до 8–10 градуса в крайните югозападни, в София – около 8 градуса.

До 15 градуса в средата на януари

Над планините облачността ще е значителна и ще има слаби валежи от сняг. На по-малко места ще са валежите в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който постепенно ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра – около минус 2 градуса.

По Черноморието ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, които по северното крайбрежие със застудяването ще преминават в сняг. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 1–2 градуса по северното крайбрежие до 7 градуса по южното. Температурата на морската вода е 8–10 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

На Балканите облачно и студено, с валежи предимно от сняг, ще бъде в североизточните райони. Значителна ще е облачността и над западните райони, като слаб дъжд ще превали главно по адриатическото крайбрежие. Предимно слънчево ще е през по-голямата част от деня над Северна Македония, в повечето райони на Гърция и над Егейско море.

Дневни температури: София – 8 градуса, Букурещ – минус 3 градуса, Белград – 5 градуса, Истанбул – 9 градуса, Скопие – 10 градуса, Солун – 13 градуса, Атина – 17 градуса.

Редактор: Мария Барабашка