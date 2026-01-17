Президентът Румен Радев все още не е обявил кога ще продължи процедурата, след като и трите мандата за съставяне на кабинет бяха неуспешни. Той трябва да проведе разговори с кандидатите за служебен премиер и нови консултации с всичките политически сили.

Ще основе ли партия Радев и с кои формации би влязъл в коалиция

В същото време продължават спекулациите за президентска партия, с която той може да се яви на изборите. Секретарят по сигурността и отбраната на президента Димитър Стоянов публикува във Facebook профила си клип на граждани, които заявяват, че биха гласували за проект на Радев, ако има такъв. Към публикацията няма личен коментар на Стоянов.

Редактор: Ивайла Маринова