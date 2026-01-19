На политическия терен остро се позиционира темата за законодателните промени, които целят таван на цените на някои стоки. Има много реакции от страна на експерти и икономисти. Какво обаче мисли бизнесът коментира в ефира на NOVA NEWS изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Той беше категоричен, че има безпрецедентно обединение на бизнеса в България и всички потенциално засегнати сектори от икономиката, които попадат в обхвата на този законопроект. По думите му това е най-вредното нещо до момента, което е минавало на първо четене в парламента. "Той е икономически вреден, правно опасен, противоречи изцяло на европейското законодателство в редица негови направления, съответно би довел до наказателна процедура и в крайна сметка руши имиджа на България в един много важен момент", коментира Вълканов.

Николай Вълканов: Преходът към еврото в големите вериги протича гладко, цените се диктуват от пазара

Според него е абсолютно възможно да се стигне и до изтегляне на стоки от пазара. "Там, където не могат да бъдат покрити разходите по търговията с дадени стоки, както и по тяхната дистрибуция и тяхното производство, абсолютно възможно е да стигнем до изтегляне на стоки от пазара, до дефицит. Това означава по-високи цени, отколкото по-ниски, каквато е предварително заявената цел на законопроекта", каза той за тавана на цените.

Вълканов заяви, че категорично не съществуват подобни мерки в други държави от еврозоната. Той посочи, че единствено в Унгария е правен опит за въвеждане на таван на цените, като това автоматично довело до по-високи цени и на горива, и на храни, категорично най-високата инфлация в Европа, проблем с конкурентоспособността и на местното производство.Това със сигурност би се случило и тук, ако подобно законодателство бъде прието и на второ четене, допълни той.

Относно еврото изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия каза, че зачестяват сигналите за липса на възможност да се връща ресто и посочи, че са предприети всички възможни дейности за наводняване на пазара с достатъчно дребни, така че нито големи, нито малки търговци да страдат от недостиг на евро.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова