Той е икономически вреден и правно опасен, каза още изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия
На политическия терен остро се позиционира темата за законодателните промени, които целят таван на цените на някои стоки. Има много реакции от страна на експерти и икономисти. Какво обаче мисли бизнесът коментира в ефира на NOVA NEWS изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.
Той беше категоричен, че има безпрецедентно обединение на бизнеса в България и всички потенциално засегнати сектори от икономиката, които попадат в обхвата на този законопроект. По думите му това е най-вредното нещо до момента, което е минавало на първо четене в парламента. "Той е икономически вреден, правно опасен, противоречи изцяло на европейското законодателство в редица негови направления, съответно би довел до наказателна процедура и в крайна сметка руши имиджа на България в един много важен момент", коментира Вълканов.
Николай Вълканов: Преходът към еврото в големите вериги протича гладко, цените се диктуват от пазара
Според него е абсолютно възможно да се стигне и до изтегляне на стоки от пазара. "Там, където не могат да бъдат покрити разходите по търговията с дадени стоки, както и по тяхната дистрибуция и тяхното производство, абсолютно възможно е да стигнем до изтегляне на стоки от пазара, до дефицит. Това означава по-високи цени, отколкото по-ниски, каквато е предварително заявената цел на законопроекта", каза той за тавана на цените.
Вълканов заяви, че категорично не съществуват подобни мерки в други държави от еврозоната. Той посочи, че единствено в Унгария е правен опит за въвеждане на таван на цените, като това автоматично довело до по-високи цени и на горива, и на храни, категорично най-високата инфлация в Европа, проблем с конкурентоспособността и на местното производство.Това със сигурност би се случило и тук, ако подобно законодателство бъде прието и на второ четене, допълни той.
Относно еврото изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия каза, че зачестяват сигналите за липса на възможност да се връща ресто и посочи, че са предприети всички възможни дейности за наводняване на пазара с достатъчно дребни, така че нито големи, нито малки търговци да страдат от недостиг на евро.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
