Моите очаквания са, че тази седмица ще има някаква развръзка и въпросът „Ще участва ли президентът Радев на предстоящите избори?” ще получи отговор. Или трябва да обяви своето решение да участва в кампанията, или трябва да започне процедурата по назначаване на служебно правителство. Това заяви политологът доц. Милен Любенов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му липсата на официални изявления и конкретни действия до този момент може да означават, че държавният глава ще предприеме радикална стъпка, като подаде оставка, преди да обяви своето участие в изборите.

Според политолога Боян Стефанов ако президентът реши да престане да олицетворява единството на нацията и да премине в партийния терен, това ще има сериозни политически последици. „Българският президент е конституционно правно неутрална, но политически конструирана власт. Ако реши да се включи активно в политиката, това ще означава, че ще трябва да се откаже от отговорността за бъдещото служебно правителство”, каза той.

Според доц. Любенов възможността за оставка не е нова, въпреки че ситуацията ще бъде прецедент в рамките на настоящата Конституция. „Петър Младенов подаде оставка по време на старата Конституция, но това не пречи да се направи исторически паралел”, уточни той.

Стефанов добави, че евентуалната оставка на президента Радев ще има значителни различия, в сравнение с действията на Младенов. „Когато Петър Младенов подаде оставка след масови протести, това не доведе до участие в парламентарната борба. Ако Радев реши да подаде оставка сега, причината ще бъде личен политически избор, че неговата позиция и популярност му позволяват да стане важен играч в предстоящите избори”, добави той.

