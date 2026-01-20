Недостигът на млади и мотивирани учители е на път да бъде решен. Програмата „Нов път в преподаването“ на фондация „Заедно в час“ насочва усилия в тази посока най-вече за малките населени места. Повече по темата коментира ръководителят „Развитие на учители“ в „Заедно в час“ Жаклин Мисирян-Дойчева в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

Тя разказа как е преминала през двугодишна съвместна работа с менторство, наблюдение на часове и практически обучения. „Подходът е индивидуален. Няма универсален път към всички деца“, подчерта Дойчева. Ръководителят даде и конкретен пример от своята практика, при който ученик с ниска мотивация успява да повярва в себе си благодарение на персонално насърчаване и участие в ученически конкурс.

Според нея мотивацията на учителя е пряко свързана и с тази на учениците. „Когато учителят влиза в класната стая с ентусиазъм и грижа за децата, това се усеща веднага“, посочи тя. По думите ѝ програмата залага на строг подбор и търси кандидати с готовност за развитие и приемане на предизвикателствата в клас.

Фокусът на „Нов път в преподаването“ е насочен най-вече към малките населени места и училищата с по-големи социални предизвикателства. До момента през програмата са преминали над 550 учители, които достигат до близо 76 000 ученици в страната.

Новото издание на програмата е ориентирано както към хора без педагогически опит, така и към учители с до пет години практика. Основната цел е да се намали ранното отпадане от професията, породено най-често от стрес и липса на подкрепа. Кандидатстването е отворено с приоритет до 15 февруари. Участниците ще започнат своето обучението през лятото.

