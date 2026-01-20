България заема 62-ро място в света по индекс на военната мощ, показва годишната класация на онлайн платформата Global Firepower.

Оценката се изготвя на база на около 60 показателя, сред които численост на армията, въоръжение, военен бюджет, ресурси, географски фактори и логистични възможности. Крайната подредба се определя чрез т.нар. PowerIndex (PwrIndx), при който по-ниската стойност означава по-голяма военна мощ.

Лидерите в класацията за 2025 г. остават без промяна спрямо предходната година. Съединените щати са на първо място, следвани от Русия, Китай и Индия, а в челната шестица влизат още Южна Корея и Великобритания.

В регионален план България изпреварва Сърбия, която е на 63-то място, и Северна Македония – на 112-то. В същото време страната ни остава зад Турция (9-о място), Гърция (30-о) и Румъния (51-о). Позицията на България не се променя спрямо 2024 г.

Сред по-отчетливите размествания тази година Франция се изкачва до 7-о място, изпреварвайки Япония, Германия напредва от 19-а до 14-а позиция, а Израел – от 17-а до 15-а. Иран и Украйна отбелязват спад, като Украйна се нарежда на 20-о място.

Албания бележи значителен напредък, изкачвайки се от 90-а на 78-а позиция, докато Косово остава сред последните в класацията – 141-во място от общо 145 държави.

