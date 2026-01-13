Иранската паравоенна революционна гвардия се превърна в мощна сила в рамките на теокрацията в страната, отчитайки се само пред върховния си лидер и контролирайки арсенала от балистични ракети и мисиите ѝ в чужбина.

Силите бяха в центъра на вниманието, когато Австралия обвини Иран в организирането на две антисемитски атаки. Твърдението напомня за по-ранни атаки и опити за нападения, свързани със силите „Кудс“ на Гвардията, нейното експедиционно подразделение. „Кудс“ е дума както на арабски, така и на фарси за Йерусалим и отразява една от ключовите мисии на силите: противопоставянето на Израел.

⇒ Родена от революция

Гвардията е създадена от Ислямската революция в Иран през 1979 г. като сила, предназначена да защитава шиитското правителство, ръководено от духовници, и по-късно е залегнала в конституцията. Тя действаше паралелно с редовните въоръжени сили на страната, като нарастваше по мощ по време на дългата и опустошителна война с Ирак през 80-те години на миналия век. Въпреки че беше изправена пред евентуално разпускане след войната, върховният лидер аятолах Али Хаменей ѝ даде правомощия да се разшири като частна войска, което ѝ позволи да процъфтява.

⇒ Чуждестранните операции са ключови за Гвардията

Силите „Кудс“ на Гвардията бяха ключови за създаването на това, което Иран описва като своя „Ос на съпротива“ срещу Израел и САЩ. Те подкрепяха бившия сирийски президент Башар Асад, ливанската „Хизбула“, йеменските хути и други групировки в региона, нараствайки по сила след водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 г.

Снимка: БГНЕС

Американски представители твърдят, че Гвардията е обучила иракски бойци как да произвеждат и използват особено смъртоносни бомби, предназначени за използване срещу американски войски. Смята се, че силите „Кудс“, както и иранските разузнавателни агенции, са наемали престъпни банди, за да атакуват дисиденти и предполагаеми врагове на Иран в чужбина.

След войната между Израел и "Хамас", Тел Авив арестува граждани, които обвини в получаване на заповеди от Техеран за наблюдение на цели или диверсии. Иран отрича да е замесен в тези заговори. Смята се също, че Гвардията е сериозно замесена в контрабанда в Близкия изток.

⇒ Разузнавателното звено на Гвардията е свързано с арести на чужденци

Гвардията също така управлява собствени разузнавателни служби и стои зад серия от арести и присъди, поизнесени при закрити заседания срещу хора с двойно гражданство и такива с връзки със Запада. Обвиненията са за шпионаж. Според редица държави Иран използва тези затворници за разменна монета при преговори, особено по отношение на ядрената си програма.

Снимка: БГНЕС

⇒ Гвардията под нов натиск след 12-дневна война с Израел

Внимателно изградената „Ос на съпротивата“ на Гвардията се изправи пред най-голямото си предизвикателство след нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Групировката беше подкрепяна от Иран. Междувременно Израел започна да атакува други подкрепяни от Иран организации, унищожавайки "Хизбула" и многократно атакувайки хутите в Йемен.

Снимка: БГНЕС

В Сирия правителството на Асад падна, отнемайки ключов съюзник на Техеран и Гвардията.

Месеци по-късно Израел започна мащабни въздушни атаки срещу Иран. В първия ден тези удари убиха висши генерали в Гвардията, хвърляйки силите в безпорядък. Израелските удари унищожиха и обекти за балистични ракети и пускови установки, както и системи за противовъздушна отбрана, управлявани от Гвардията.

Редактор: Емил Йорданов