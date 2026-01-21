Министерският съвет одобри няколко важни решения, свързани с развитието и модернизацията на Българската армия. Това съобщи на брифинг министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, като подчерта, че приетите мерки са част от дългосрочната инвестиционна програма за превъоръжаване на въоръжените сили до 2032 година.

Първото решение е свързано с одобряването на проект за инвестиционен разход за придобиване от Съединените щати на брегови противокорабен ракетен комплекс. Проектът включва два отделни договора – един за доставката на самата система и втори за система за командване и управление.

Стойността на договора за доставката на ракетния комплекс възлиза на 205 млн. долара, а за системата за командване и управление – малко над 3 млн. долара. Сделката ще се реализира по схемата „правителство–правителство“, като след одобрение от Народното събрание Министерството на отбраната ще пристъпи към подписване на договорите. Основните плащания са планирани за периода 2029–2030 г., като крайният срок за изпълнение е 2030 година.

С това решение стартира още един проект за модернизация на Българската армия с национално финансиране, извън проекта по Европейския механизъм за подкрепа. Запрянов припомни, че само преди седмица е било дадено начало и на проекта за придобиване на противоминни кораби от Белгия и Нидерландия.

По думите му новият проект е част от инвестиционната програма за превъоръжаване и е заложен в стратегическата рамка „Програма 2032“.

Второто ключово решение на Министерския съвет е одобряването на междуправителствено споразумение между България и Италия. Документът бе подписан преди Коледа с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето и предвижда съвместно изграждане на съоръжения за разполагане на многонационалната бойна група на НАТО.

В момента бойната група е дислоцирана в Ново село, а с новото споразумение тя ще бъде преместена в района на Кабиле. Реализацията ще се осъществи на два етапа – първо чрез изграждане на съоръжения за временно разполагане, а впоследствие и на инфраструктура за постоянно присъствие.

Споразумението дава възможност италианските въоръжени сили и Министерството на отбраната на Италия да извършват инвестиции и координация на дейностите на българска територия при пълно спазване на националното законодателство. Всички договорености ще бъдат уредени чрез междуправителствени споразумения, които подлежат на ратификация от Народното събрание.

Запрянов подчерта, че договорът е по модел на съществуващите споразумения между България и САЩ за съвместните съоръжения в Ново село и Граф Игнатиево.

По думите на министъра този подход ще позволи с по-ограничени финансови ресурси да се постигнат по-добри резултати чрез оптимално разпределение на отговорностите между двете държави. България, като страна домакин, ще отговаря за инфраструктурата, а Италия – като рамкова държава на бойната група – ще носи основна отговорност за подготовката и функционирането на многонационалните сили на българска територия.

