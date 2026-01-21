Промени в Кодекса за социално осигуряване ще дадат възможност на частните пенсионни фондове в България да инвестират средствата от втория стълб на пенсионната система по по-гъвкав и диференциран начин. Това заяви Светла Несторова, член на Управителния съвет на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите ѝ идеята е универсалните пенсионни фондове да бъдат разделени на три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен, като средствата на осигурените лица ще се инвестират различно в зависимост от избрания рисков профил. „Проектът все още не е гласуван, но се надяваме в най-скоро време да влезе за първо четене в парламента“, уточни Несторова.

Правителството гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

Според предложения модел при динамичния подфонд до 90% от активите ще могат да бъдат инвестирани в по-рискови инструменти, като акции. В балансирания фонд делът на такива инвестиции ще достига до 55%, а в консервативния – до 25%.

Несторова подчерта, че изборът на подфонд ще бъде личен и ще зависи от предпочитанията на осигурените – дали са склонни да поемат по-висок риск срещу потенциално по-висока доходност, или предпочитат по-сигурен, но по-нискодоходен вариант. Тя отбеляза, че годишно хората ще могат да променят решението си. „Всеки сам ще решава дали да поеме риск или да остане в максимално консервативните условия, каквито са в момента“, посочи Несторова и допълни, че лично тя възнамерява да остане в динамичен фонд, докато законът позволява това.

За хората, които не желаят или не могат да направят избор, законопроектът предвижда автоматично прилагане на т.нар. концепция за инвестиране, свързана с жизнения цикъл. Това означава, че от началото на професионалния си път до 50-годишна възраст осигурените ще бъдат в динамичен фонд, след което автоматично ще преминават в балансиран, а три години преди пенсиониране – в консервативен, освен ако изрично не заявят друго.

Светла Несторова отбеляза още, че в много държави по света пенсионните фондове, банките и застрахователите инвестират в инфраструктурни проекти, като подобна възможност се обсъжда и у нас. За целта обаче са необходими ясни гаранции за прозрачност, контрол и устойчивост на проектите.

Тя припомни, че допълнителното пенсионно осигуряване осигурява различен доход от държавната пенсия, като в момента около 15% от осигурителните вноски на работещите отиват в първия стълб, а 5% – във втория стълб при частните пенсионни фондове.

Редактор: Дарина Методиева