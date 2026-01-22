Във връзка със снеговалежите в София през тази нощ са извършени обработки със смеси срещу заледяване и снегопочистване. Обработени са трасетата, по които се движи градският транспорт във всички райони на територията на столицата. Общо на терен са работили 105 снегорина, посочват от пресцентъра на Столичната община.

В районите "Възраждане", "Лозенец", "Витоша", "Овча купел", "Люлин", "Кремиковци" и "Панчарево" се изпълняват обработки със смеси срещу заледяване и на основни и вътрешно-квартални улици. В районите с по-голяма надморска височина се извършват обработки с избутване на снежна маса, почистват се и пътищата от общинска пътна мрежа в "Кремиковци", "Банкя", "Връбница", "Панчарево", както и Южната дъга на Околовръстен път.

На Природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване на двата планински пътя - кв. "Драгалевци" – хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – местност "Златни мостове".

Градският транспорт се движи и към момента навсякъде изпълнява обичайните си маршрути.

Водачите на пътни превозни средства да излизат с автомобили, подготвени за движение при зимни условия и да шофират със съобразена скорост, призовават от Столичната община. Местната власт напомня на собствениците на търговски и офис обекти и на етажните собствености да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради.

