Жълт код за сняг и поледици в части от България днес. Предупреждението е за областите Смолян, Хасково, Кърджали и Русе.

♦ Проходът Троян - Кърнаре беше затворен за всички видове превозни средства заради обилен снеговалеж. След почистване пътят беше отворен, като остава ограничението само за тежкотоварни автомобили

♦ До 20 сантиметра е достигнала снежната покривка в област Смолян след сериозния снеговалеж в Родопите. В областния град новата снежна покривка е около 10-15 см. Пътищата в областта са проходими при зимни условия. На терен през нощта са работили 57 машини, съобщиха за NOVA от областната администрация в Смолян.

София в зимни условия: Пътищата се обработват срещу заледяване

♦ Заради снеговалеж и снегопочистване бяха въведени временни ограничения за тежкотоварните автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала, Рожен и Печинско, както и по пътищата Девин – Михалково и Батак – Доспат. По-късно от АПИ съобщиха, че движението е възстановено.

♦ А в София общо на терен са работили 105 снегорина, посочват от пресцентъра на Столичната община.

♦ 475 снегорина обработват републиканските пътища, съобщиха междувременно от Агенция „Пътна инфраструктура”. Трасетата са почистени и проходими при зимни условия. Сняг в момента вали в областите Благоевград, Видин, Враца, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Пазарджик и Шумен, като дейностите по зимно поддържане на републиканската пътна мрежа продължават, за да се гарантира безопасно пътуване, посочват от пресцентъра на АПИ.