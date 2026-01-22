Промените в Изборния кодекс бяха включени извънредно в дневния ред на депутатите. Неяснотата около сканиращите устройства и технологията им коментираха в предаването „Твоя ден“ по NOVA NEWS бившият председател на ЦИК Александър Андреев и Жоро Пенчев от „Обединение за честни избори“. Двамата изразиха съмнения дали приетите в комисията текстове ще получат подкрепа в пленарната зала и дали изобщо са приложими в кратките срокове до следващите избори.

„Към момента все още не знаем кои са тези машини. Беше представена една като възможен вариант, но дали е тя или е друга – това остава неясно. В правната комисия се разбра, че голяма част от народните представители дори не са виждали тази машина, а в същото време се приемат текстове, които регламентират нейното използване“, поясни той.

По думите му липсва информация дали машините могат да бъдат доставени навреме, какъв ще бъде софтуерът им и как ще се гарантира надеждното отчитане на резултатите. Според него е необходим сериозен дебат за това на кого Министерският съвет ще възлага дейностите и как ще бъде гарантирана прозрачността.

Жоро Пенчев от „Обединение за честни избори“ постави въпроса за начина, по който се правят измененията в изборното законодателство.

„Ако народните представители твърдят, че променят Изборния кодекс в посока по-честни избори, защо това се прави в последния момент? Без достатъчно време, против препоръките на наблюдатели и експерти и на заседания до 4 часа през нощта? Това ли е начинът да се повиши доверието на избирателите?“ попита той. По думите му въпросът е по-скоро риторичен.

Според него, ако все пак видим тези скенери в изборния ден, ще се стигне до хаос, защото гласоподавателите не са запознати с новия процес.

