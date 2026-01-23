Ключови фигури в партиите осъзнават колко сериозен проблем може да създадат в изборния процес с промяна на Изборния кодекс, което да доведе до още по-голям хаос по време на вота и компрометиране на резултатите от него. Всички експерти, които коментираха идеята да се въведат в последния момент нови машини, казаха, че това е абсолютно недопустимо. Това коментира експертът по изборни системи и политолог Ваня Нушева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според експерта по киберсигурност и консултант към ЦИК доц. Златогор Минчев въвеждането на сканиращи устройства сега, имайки предвид евентуални избори през март, е „доста екзотична” идея. Политическата воля не е достатъчна, за да се въведат такива устройства, защото очевидно говорим за цялостна промяна в процеса на гласуване, каза той. По негови думи има риск от промяна на изборния резултат, ако се въведат скенерите, заради грешки или неразбиране от страна на електората.

Според него процесът по предаване на изборните книжа трябва да се усъвършенства. Той каза, че при настоящите машини се разпечатва бюлетина - разписка, която има QR код, и запита защо броенето не се прави машинно в такъв случай.

Нушева запита - когато хората гласуват с бюлетина, която не може и не трябва да се сгъва, как я отнасят до тази част на секцията, в която се намира сканиращото устройство, без да е нарушена тайната на вота. Тя отправи още един въпрос - дали може да се допускат недействителни бюлетини заради зацапване на компонента от машината, или дали е нагласена чувствителността на скенера към плътността на маркера, с който се отбелязва вота.

Минчев смята, че най-вероятно ще останем със старата технология за гласуване или ще бъдат частично въведени „тези оптични устройства”. „Старата технология е доказала себе си, но създава допълнителна тежест, защото имаме два протокола. Хубаво е да въведе машинният, който сумира, защото това доста ще опрости процеса”, каза още той.

