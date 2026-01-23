Опозицията в парламента се обяви против ратификацията на решението за подписване на Хартата за влизане на България в Съвета за мир. Той беше учреден в четвъртък от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, а сред страните основателки се оказа и България.

Правителството в оставка взе решението за участие в организацията в спешен порядък и в четвъртък страната ни беше сред първите, които подписаха в Давос. Премиерът в оставка Росен Желязков обаче обяви, че следващата седмица ще иска ратификация в Народното събрание. Едва след това би трябвало решението да влезе в действие. Засега премиерът получи подкрепата единствено на „ДПС-Ново начало”. ПП-ДБ, „Възраждане” и МЕЧ се обявиха против, а останалите формации все още се въздържат от коментар по темата.

Ползи или щети за България ще донесе Съветът за мир

От „Продължаваме Промяната-Демократична България” остро разкритикуваха правителството за решението да подкрепи Съвета за мир и обявиха, че ще сезират Конституционния съд. „До вчера Росен Желязков беше сламен премиер, от който нищо не зависеше, а след вчера е сламен премиер, който постави България в периферията на Европа. Той превърна страната ни в Троянски кон и обърна гръб на европейските ни партньори в лицето на Великобритания, Франция, Германия и други”, заяви Йордан Иванов. „Настояваме преди ратификацията да имаме произнасяне от КС, за да се прецени съответствието на подписания документ с основните изисквания на Конституцията”, каза Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

От „Възраждане” разкритикуваха не решението за подкрепа, а това, че идва от правителство в оставка. „Настоящият кабинет, както и настоящото НС, нямат нито морално, нито законово право да правят подобни неща. Ние смятаме, че трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от един кабинет, който не се ползва с доверието на българския народ”, категоричен е лидерът на партията Костадин Костадинов.

Надежда Нейнски: Европейският съвет няма позиция за Съвета за мир вероятно заради неясния правен статут на инициативата

От МЕЧ заявиха, че ще гласуват „въздържал се”. „За мен позицията на България трябваше да бъде: ние имаме политическа нестабилност в страната, трябва да имаме правителство с ясен хоризонт и мнозинство, което да вземе подобно решение. Ако питате мен, като човек, който одобряваше политиката на Тръмп, аз дори бих се въздържал да се включа”, посочи лидерът на партията Радостин Василев.