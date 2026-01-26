Снимка: БГНЕС
Част от личностите от "домовата книга" вече отказаха да заемат поста
Очаква държавният глава Илияна Йотова да започне консултации с личностите от т. нар. "домова книга".
След като Румен Радев подаде оставка като президент конституционната процедура спря на пауза след провала на третия мандат, който Радев връчи на "Алианс за права и свободи". Правомощията на президент бяха прехвърлени от Конституционния съд и вече рулетката може да продължи.
Партиите в очакване на ходовете на Йотова за служебния кабинет и изборите
Част от потенциалните кандидати вече отказаха, като например председателят на парламента Рая Назарян, омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев.
След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите.Редактор: Ралица Атанасова
