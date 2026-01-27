Известният режисьор Люси Иларионов се оказа в абсурдна съдебна ситуация, години след като закрил партидата си към „Софийска вода“. Той твърди, че е покрил всичките си задължения и е прекратил коректно отношенията си с дружеството, но днес е ответник по дело за неплатени задължения.

Преди три години и половина на Иларионов се налага спешно да напусне жилище под наем, в което живял повече от 20 години. След смъртта на хазяина му и решение на наследниците да продадат имота, режисьорът освобождава апартамента и заедно с представител на собствениците урежда всички сметки – ток, вода и други консумативи.

„Лично отидох в „Софийска вода“, платих всичко и закрих партидата, която беше на мое име. Напуснах спокоен, убеден, че нямам никакви задължения“, разказва режисьорът.

Три години по-късно обаче той започва да получава съобщения за съдебно дело, без предварително уведомление или опит за контакт. Исканата сума е около 390 лева – за стари сметки за вода, натрупани лихви, държавни такси и възнаграждение на юрисконсулт. По думите му част от задълженията се отнасят за период след датата, на която е закрил партидата си.

От „Софийска вода“ обясняват, че е възможно при закриването на партидата да е останал непогасен остатък, а впоследствие имотът да е преминал към друг титуляр. Въпреки това дружеството твърди, че Иларионов продължава да дължи сумата.

„Как е възможно партида да бъде закрита, ако има неплатени сметки? И защо ме търсят години по-късно, при положение че съм направил всичко по правилата?“, пита режисьорът.

Той е категоричен, че няма да плати исканата сума и ще защитава позицията си в съда.