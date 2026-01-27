Въпреки политическата нестабилност, България има ясна европейска ориентация и не се намира на кръстопът. Това заяви бившият служебен премиер и дългогодишен кмет на София Стефан Софиянски в ефира на "Твоят ден". По думите му проблемът не е в самата идея за Европейския съюз, а в начина, по който тя се изпълнява, както и в ниския авторитет на страната ни като негов член.

Софиянски критикува настоящия политически елит, като подчерта, че политиката трябва да се възприема като работа, а не като политиканстване. "В парламента липсва реален диалог и се водят основно конфронтационни спорове, което допълнително подкопава доверието в институциите", заяви още бившият служебен премиер.

В контекста на очаквания служебен кабинет той посочи, че начело на правителството трябва да застане икономист, който да се съсредоточи върху по-ефективното използване на публичните средства и средствата от ЕС, включително от Плана за възстановяване и устойчивост. Като основни приоритети той открои икономиката, организацията на честни избори и нормалното функциониране на държавната администрация.

Софиянски изрази мнение, че Димитър Радев е най-подходящата фигура за служебен министър-председател, като подчерта професионалните му качества и опита му в управлението на публичните финанси.

Цялото интервю вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова