Домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата, в Костинброд е под полицейска обсада. Това научи NOVA от свои източници.

Oт МВР потвърдиха за операцията, но отказаха подробности за момента.

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Снимка: Виктория Бочевска, NOVA

Екипи на отряд "Кобра" са изпратени на място по разследване за имотни измами. Събират се доказателства по 4 имотни измами, като органите на реда имат сигнали за повече.

Проверява се и евентуален сигнал за отвличане.

Снимка: Виктория Бочевска, NOVA