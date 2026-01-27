Снимка: Виктория Бочевска, NOVA
Известният с прякора Ицо Папата е заподозрян в измами и отвличане
Домът на сочения за ромски барон Христо Върбанов, известен с прякора си Ицо Папата, в Костинброд е под полицейска обсада. Това научи NOVA от свои източници.
Oт МВР потвърдиха за операцията, но отказаха подробности за момента.
Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София
Снимка: Виктория Бочевска, NOVA
Екипи на отряд "Кобра" са изпратени на място по разследване за имотни измами. Събират се доказателства по 4 имотни измами, като органите на реда имат сигнали за повече.
Проверява се и евентуален сигнал за отвличане.
Снимка: Виктория Бочевска, NOVA
