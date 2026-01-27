-
93% от българите с достъп до интернет. Всеки пети у нас използва изкуствен интелект
-
Какъв е темпът на ръста на цените след влизането на България е еврозоната
-
Абсурд или измамна схема: Защо колата на жена, придобита с необходимите документи, беше конфискувана от държавата?
-
След отстраняването на предишния: Избират временен кмет на Кубрат
-
Старт на делото срещу Иван Портних за измама с евросредства
-
Жечо Станков: Енергетиката измерва успехите си в реални инвестиции, сигурни цени и стратегически проекти
Гледайте цялата емисия
Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни