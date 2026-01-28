Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. Припомняме, че длъжностните лица, които могат да бъдат определени за поста, са общо 10.

След отказа на председателя на парламента Рая Назарян да седне на стола на служебен премиер, на 28 януари срещите продължават с останалите, определени в основния закон, който могат да заемат този пост.

И след консултациите при президента: Председателят на НС отказа да бъде служебен премиер



В 11:00 часа президентът ще приеме на "Дондуков" 2 управителя на БНБ Димитър Радев, а след това последователно и подуправителите на централната банка - Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

От подписването на указа за назначаването на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от назначаването на временното управление.

Редактор: Дарина Методиева