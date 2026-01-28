Снимка: iStock
До 30 януари противоепидемични мерки са въведени и за Бургаско
В област Пловдив се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от 28 януари до 6 февруари включително.
За този период се преустановяват присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади. Ограничени са свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич - отново в клас
Преустановяват се също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.
До 30 януари същите мерки са в сила и за област Бургас. В Добрич и Варна обаче грипната епидемия вече е отменена. Данните за изминалата седмица (19-25 януари) показват продължаваща тенденция за ръст на заболяемостта. Общо за страната се отчитат 149,46 заболели на 10 000 население.
Редица области като Сливен, Търговище, Монтана, Плевен, Смолян, Ямбол, Велико Търново, Русе и София - област се намират на прага на епидемия.Редактор: Цветина Петкова
