Централният окръжен съд в Сеул осъди бившата първа дама Ким Кьон-хи на една година и осем месеца затвор за корупция, след като съпругът ѝ беше осъден за действия, свързани с обявяването на военно положение през 2024 г.

Бившата първа дама на Южна Корея - с намеси в държавните дела в замяна на скъпи предмети и пари

Съпругата на бившия президент на Юн Сук-йол беше призната за виновна за намеса в държавните дела в замяна на скъпи предмети и пари, заяви днес специален прокурор, водил разследването по случая, което приключило във вторник.

Смята се, че Ким е получила подкупи в размер на 377,25 милиона вона (223 000 евро) от политици и бизнесмени, както и от ръководителката на Църквата на обединението. Сред подаръците имало луксозни чанти, скъпи картини, часовник, бижута.

По-рано този месец прокуратурата поиска 15-годишна присъда за бившата първа дама. Ким отрича да е извършила каквото и да било нарушение.

Редактор: Цветина Петкова