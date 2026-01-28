Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов за заместник главен секретар на МВР е назначен главен комисар Явор Серафимов. И на новата си длъжност той ще продължи да ръководи Специализираната оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари.

Изваждането на България от т. нар. "сив" списък на страните, поставени "под засилено наблюдение от Специалната група за финансови действия (FATF) е сред основните приоритети на МВР и на правителството. Държавите в този списък са под засилено наблюдение заради "недостатъчен капацитет в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма". България попадна в него през октомври 2023 г.

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Междуведомствената структурата, ръководена от главен комисар Серафимов, бе създадена по предложение на МВР и в края на 2025 г. МС прие постановление за формирането ѝ. Целта ѝ е да обедини ресурсите и усилията на компетентните правоприлагащи структури на Министерството на вътрешните работи (ГДНП, ГДБОП), Агенция „Митници“ и НАП към Министерството на финансите и Държавната агенция „Национална сигурност“ в противодействието на изпирането на пари.

Явор Серафимов е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП. От май 2025 г. до момента е заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Многократно награждаван за постигнати високи професионални резултати.

Редактор: Емил Йорданов