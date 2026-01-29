Мария Габриел е предложена за поста заместник генерален директор на ЮНЕСКО, съобщиха източници на NOVA от Министерския съвет. Правителството в оставка е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура.

Според информацията Габриел ще поеме ресора „Комуникация и информация“ в рамките на международната организация за образование, наука и култура.

Мария Габриел е родена на 20 май 1979 г. в Гоце Делчев. Тя е завършила бакалавърска степен по „Български и френски език“ в Пловдивския университет и магистратура по „Сравнителна политика и международни отношения“ в Докторската академия по политически науки в Бордо.

Габриел има дългогодишен опит в европейските институции. От 7 юли 2017 г. до 1 декември 2019 г. тя е еврокомисар за цифрова икономика и общество в Европейската комисия с председател Жан-Клод Юнкер. На 1 декември 2019 г. е избрана за еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта, този път под ръководството на Урсула фон дер Лайен.

През 2023 г. тя напуска поста в Европейската комисия след номинация за кандидат-премиер от ГЕРБ, но не получава подкрепа.