През почивните дни времето ще се определя от пореден преминаващ средиземноморски циклон. И в събота, и в неделя ще е облачно. В първия ден валежите ще са локални – в ниската част на страната преобладаващо от дъжд, в по-високия планински пояс на Западна и Централна България – от сняг. Вятърът ще е от изток-североизток и с него ще се пренася по-студен въздух. Дневните температури ще са от 3 до 8 градуса, в Североизтока – около нулата с риск от заледявания.



По-динамичният ден ще е неделя, когато страната ни ще попадне в студената, тилна зона на циклона. Вятърът ще е осезаемо по-силен. В хода на денонощието, първо в Южна, по-късно и в Северна България ще вали сняг. Условия за по-значителни натрупвания ще има в Централна и Източна България, дори край морето.Трафикът се очаква да е тежък по пътищата в тази част на страната с необходимост от интензивно снегопочистване и възможни временни ограничения.

Неделният ден ще е по-студен – дневните температури ще се движат от минус 3 до плюс 3 градуса с тенденция рано призори и късно вечерта да се понижават. Така в понеделник и във вторник в ранните часове ще е кулминацията за студения цикъл. Термометрите ще измерят до минус 10 градуса в Североизточна България.

В понеделник тенденцията е снеговалежите да спират, най-късно в източна България. Във вторник облаците ще се разкъсват. Първата половина на предстоящата седмица обаче ще е студена и типично зимна.