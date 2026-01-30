-
Италия във финалната подготовка за Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина
-
Протест в Елените: Близо 4 месеца след наводнението в курорта все още няма ток и вода
-
Спортни новини (30.01.2026 - обедна)
-
Вълна от съпричастност: Фондация „Шаро” продължава кампанията за събиране на стотинки за бездомни животни
-
Ивайло Калфин: Ръст на минимална работна заплата не означава нормална издръжка на живот
-
„По следите”: Успяха ли хората, „ужилени” при мащабна схема, да си върнат имотите или парите
Те трябва да знаят, че ползват опасно съоръжение, каза още той
Ползвателите на атракционните услуги също имат отговорност, особено тези, които са родители и настойници на деца под 14-годишна възраст. Те трябва да знаят, че ползват опасно съоръжение и трябва плътно да изпълняват инструкциите. Това каза проф. Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма в ефира на NOVA NEWS, след като НС прие строги правила за атракционните услуги.
„Смисълът на този закон е да бъде гарантирани зравето и животът на всички, които ползват такива атракции, и в същото време да бъде гарантирана добрата работа на тези, които честно искат да изпълняват своята работа”, каза още той.
След трагедията в Несебър: Въвеждат строги правила за атракционните услуги
Проф. Драганов обясни, че законът предвижда да има санкции и наказания за тези, които не са спазили реда да бъдат вписани в регистъра и извършват дейност незаконно, както и за други, които са вписани в регистъра, но са се опитали да вкарат в заблуждение проверяващите.
По думите му сега е правилното време за въвеждането на мерки.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни